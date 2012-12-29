Митники затримали 5 тис. флаконів підробних парфумів

Напередодні новорічних свят митники затримали 5 тисяч флаконів підробних парфумів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, під час проведення митного огляду товарів, які надійшли з Туреччини на адресу одного з українських приватних підприємств, митники виявили парфумерні вироби, які, як пізніше було встановлено, ввезені з порушеннями прав інтелектуальної власності.

Майже 5 тис. флаконів туалетної води сумнівного походження під виглядом відомих торговельних марок «CHANEL», «VERSAСE», «GIORGIO ARMANI», «LACOSTE», «LANVIN» намагались ввезти на Україну напередодні новорічних свят.

Відповідно до Митного кодексу України, митницею було прийнято рішення про призупинення митного оформлення цих товарів та направлено повідомлення представнику правовласників зазначених торговельних марок, який підтвердив, що парфуми ввезені до України з порушенням прав інтелектуальної власності, тобто є контрафактними.

Котрафактні товари були знищені на спеціалізованому підприємстві. Отже завдяки митникам сумнівні аромати не потрапили до прилавків крамниць Миколаївської області та не зіпсували святкового настрою, зазначає прес-служба Держмитслужби.