Лікарські засоби реалізовуватимуться лише через аптеки чи аптечні пункти. З 29 грудня 2012 року втратили чинність норми законодавства, які дозволяли суб’єктам господарювання здійснювати роздрібну торгівлю лікарськими засобами через аптечні кіоски, повідомляє прес-служба Державної служби з лікарських засобів.

Вимога щодо закриття аптечних кіосків обґрунтована тим, що з точки зору якості обслуговування населення лікарськими засобами зазначені аптечні заклади не забезпечують належного рівня надання фармацевтичних послуг.

Зокрема, в аптечному кіоску допускалась відсутність торговельного залу, норматив площі аптечного кіоску дуже обмежений, умови зберігання лікарських засобів постійно порушуються.

Припинення існування аптечних кіосків не буде мати суттєвого впливу на можливість громадян скористатися послугами аптечних закладів. Тенденція розвитку аптечної мережі дає можливість стверджувати, що перевага віддається створенню аптечних закладів у формі аптек. На кінець грудня 2012 року в Україні функціонує майже 14,8 тис. аптек. На аналогічну дату 2005 року цей показник становив 9,4 тис. аптек.

З 2005 року значно зменшився такий показник, як навантаження на один аптечний заклад. За розрахунками, які виключають аптечні кіоски, станом на кінець грудня 2012 року один аптечний заклад (аптека або аптечний пункт) обслуговує 2264 населення, у той час, як наприкінці 2005 року цей показник становив 3190. Зауважимо, що в Європейському Союзі в середньому одна аптека обслуговує 3,5 тис. чоловік.

Характерними у цьому розрізі є регіони України, в яких наприкінці 2012 року залишилась найбільша кількість кіосків у порівнянні з іншими, в той час як забезпеченість населення аптеками та аптечними пунктами в них вища, ніж у середньому по Україні.

Наприклад, у таких областях, як Одеська та Дніпропетровська навантаження на один аптечний заклад (аптеку або аптечний пункт) становить відповідно 2144 та 2217 осіб, що нижче від середнього показника по Україні.