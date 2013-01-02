Вилучили близько 2,5 тонн несертифікованої піротехніки

За добу міліція вилучила близько 2,5 тонн несертифікованої піротехніки, повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Працівники органів внутрішніх справ разом із представниками інших контролюючих органів здійснили перевірку більш як 17 тисяч місць можливої реалізації піротехнічної продукції. Загальна кількість вилучених виробів перевищила 850 тисяч штук, а їх вага складає понад 20,5 тонн.

За незаконну реалізацію піротехніки правоохоронцями складено адміністративні протоколи стосовно 1175 осіб. Крім того, 266 громадян притягнені до адміністративної відповідальності за протиправне застосування піротехніки.