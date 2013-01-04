МВС передало «Охматдиту» спеціалізоване медичне обладнання

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко передав представникам Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» сертифікат на отримання сучасного апарату для проведення ультразвукових досліджень.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, “мобільний апарат для ультразвукової діагностики патологій у дітей, які народилися недоношеними, дозволить проводити необхідні медичні дослідження безпосередньо в палаті, де знаходяться малята”. Частину коштів на обладнання зібрано правоохоронцями, а решта надана благодійниками.

За словами В.Захарченка, “ми порадилися із фахівцями і напередодні Різдва вирішили зробити такий подарунок дітям, які цього дуже потребують”.

Як сказано у повідомленні, “представники відділення інтенсивної терапії новонароджених НДСЛ «Охматдит» високо оцінили технічні характеристики придбаного апарату УЗД, оскільки його спеціалізовані датчики дозволяють проводити ультразвукове дослідження внутрішніх органів дитини, яка народилася недоношеною і має надто малу вагу”. Крім того, однією з найбільших переваг апарату є його мобільність, оскільки це дає змогу проводити обстеження безпосередньо в палаті, де перебуває малюк, а не транспортувати його до місця розташування апарату УЗД.

Завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених «Охматдиту» Лариса Ніконова подякувала правоохоронцям від імені батьків, чиї діти стають пацієнтами цього відділення.

За її словами, впродовж року подібної допомоги потребують близько 300 дітей, які народилися глибоко недоношеними або мають якісь патології внутрішніх органів. Вона зазначила, що обладнання такого класу дозволить проводити необхідні обстеження набагато ефективніше, а це, у свою чергу, дасть змогу оперативно встановлювати діагноз та починати необхідне лікування.