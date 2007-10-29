У Туреччині створено ліки, що зупиняють будь-яку кровотечу

Турецькі вчені вперше в світі створили ліки, які протягом декількох хвилин зупиняють будь-яку кровотечу.

Препарат, який стане незамінним засобом для лікування гемофілії, також став першими місцевими ліками, що отримали ліцензію Мінохоронздоров`я Туреччини.

"Створений нами препарат повністю перевернув наші знання про механізм припинення кровотечі. Він зупиняє будь-яку кровотечу протягом декількох хвилин. Застосуванням ліків ми ставимо мету понизити смертність в світі від втрати крові", - сказав в інтерв`ю професор університету Хаджеттепе Ібрагим Хазнедароглу, де був створений і успішно пройшов клінічні випробування препарат.

Унікальні ліки створені на основі суміші різних рослин: кропиви, солодки, тим’яну, виноградної лози.

Ліки, як повідомляється, можуть застосовуватися для лікування інших серйозних хвороб, зокрема цукрового діабету.

Рецепт приготування засобу проти гемофілії турецькі медики розробили на основі старовинної формули. Детально про своє відкриття вони мають намір розповісти в британському медичному журналі International British Journal.

РИА Новости