Вчені навчилися вирощувати очі

Група вчених з Уорвікського університету заявила про те, що знайшла спосіб вирощувати очі та їхні окремі елементи в лабораторних умовах, повідомляє Science Centric.

Під час наукового експерименту, дослідники використовували 8-клітинний ембріон жаби, у який ввели молекули, що названі ектоензимами (зазвичай розташовані на зовнішній мембрані різних клітин).

Вчені взяли тільки три молекули ектоензима, намагаючись з’ясувати, яким чином кожен з них розщеплює аденозінтрифосфат (ATP), нуклеотид, що грає роль акумулятора і переносника енергії.

У результаті експерименту, вчені з’ясували, що один ектоензим за назвою E-NTPDase2, швидко перетворюючи аденозінтрифосфат (ATP) в аденозіндифосфат (ADP), впливає на розвиток очей пуголовка. А якщо ввести ектоензим у клітини зародка, то відбувається формування ока. Але що найцікавіше, так це те, що виростити око можна не тільки в районі голови, але й в інших частинах, наприклад, у районі черевця і навіть хвоста.

Zhelezyaka