Англійські вчені: Жити біля Чорнобиля не шкідливо

За даними британських дослідників, добровільне мешкання в забороненій зоні навколо Чорнобиля може нанести здоров`ю меншої шкоди, ніж переїзд з сільської місцевості в загазований центр великого міста.

Забруднене викидами і вихлопними газами повітря або дим від чужих сигарет, потенційно небезпечніші для здоров`я, ніж зіткнення з радіоактивними осіданнями після ядерного вибуху, цитує агентство Тренд результати наукових досліджень.

Так, в результаті атомних бомбардувань в Хіросімі і Нагасакі від самого вибуху, опіків і гострої променевої хвороби загинуло більше 200 тис чоловік. Як показують дослідження, життя жертв атомного бомбардування, що вижили, і були опромінені в радіусі 1,5 кілометрах від епіцентру вибуху, скорочується в середньому всього на 2 роки.

В той же час, за даними вчених, людина, яка продовжує палити до самої смерті, забирає у себе в середньому 10 років життя, а ті, хто у віці 35 років страждають внаслідок надмірної ваги, можуть втратити від 4 до 10 років.

Газета по-киевски