Більшість українців не довіряє медикам

За даними опитувань, медикам не довіряє 80 відсотків мешканців України.

Передусім тому, що несумлінного лікаря до відповідальності притягти майже неможливо.

Важким є й запитання про те, де ж лікуватися, у лікарнях державних, чи приватних. І як себе захистити від недобросовісних медиків.

З тим, що умови утримання все-таки кращі у приватних клініках погодилися усі експерти. Утім, якість лікування мало чим відрізняється - ліки пацієнти купують ті самі, медперсонал кочує - зранку в держклініці, ввечері - у приватній. Тому нарікання є на всі медзаклади.

Віце-президент спілки захисту пацієнтів, у свою чергу, сумнівається, що всі лікарі високоморальні.

То шуруп забудуть після операції, то обстеження призначають на кілька сотень доларів, хоча можна обійтися малими витратами. Обліку лікарських помилок в Україні ніхто не веде. А до відповідальності медика притягнути майже неможливо. Рука руку миє.

Великий кредит довіри є, навпаки, в німецького медика. Недарма, мабуть, непоодинокі вітчизняні політики лікують свої недуги саме в Німеччині. Однак і місцеві "Айболити" не без помилки і щороку вкорочують віку майже 20 тисячам пацієнтів.

У Німеччині діє чіткий механізм, як пацієнту відстояти свої права у разі лікарської недбалості. Помилитися може кожен. А тому лікарі оплачують роботу незалежних комісій, куди пацієнти звертаються у разі підозри.

Тоді експерти проводять розслідування. Третина справ вирішується на користь пацієнта. Кожен німецький "слуга Гіппократа" страхується на випадок помилки, а тому відшкодування лягає на плечі страховиків.

У Німеччині роботу медиків оплачують лікарняні каси. Що важче лікування – то вищий гонорар лікаря.

В Україні ж правозахисники пропонують перед кожним відвідуванням лікаря згадати кілька потрібних і не складних правил.

По-перше, робіть нотатки - це дисциплінує лікаря. Вимагайте чеки, а краще копію історії хвороби.

По-друге, із собою на консультацію варто взяти родичів або знайомих. Не соромтеся запитати, для чого потрібні виписані препарати чи процедури.

По-третє, не приховуйте стан свого здоров`я і самопочуття, навіть якщо доведеться розповісти про делікатні речі.

І наостанок. Якщо вам поставили невтішний діагноз, перевірте його ще у кількох лікарів.

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