«Чорний трансплантолог» брав з пацієнтів до $135 000

Ізраїльтяни просять видати Міхаеля Зиса, звинувачуючи його у 7 статтях кримінального кодексу.

Міхаель Зис, головний фігурант скандальної справи про незаконну трансплантацію нирок, затриманий в Донецьку 12 жовтня, звинувачується ізраїльськими властями в скоєнні особливо тяжких злочинів, що підпадають відразу під сім статей кримінального кодексу, зокрема торгівлі людьми з метою вилучення органів і спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели смерть потерпілого. Про це "Сегодня"повідомили в НЦБ Інтерполу в Україні, передавши зміст запиту ізраїльтян про екстрадицію доктора Зиса. Об`єктивних даних про здійснення Зисом протиправних дій в Україні поки не одержано. Те, що заборонене законодавством Ізраїлю (а саме пересадка органів родичам другого покоління — братам-сестрам), - у нас дозволено. Крім того, персонал Донецького центру трансплантації стверджує, що Зис не оперував пацієнтів, а був тільки їх супроводжуючим і перекладачем. Куди екстрадують підозрюваного — до Молдови, чий запит надійшов раніше, або до Ізраїлю, наша ГПУ ще визначає. Зараз "чорний трансплантолог" перебуває у Донецькому СІЗО.

Ізраїльська поліція також стверджує, що приблизно півтора роки тому Зіс і ще один підозрюваний, чиє прізвище і громадянство поки не розголошуються, розмістили в арабомовній пресі Ізраїлю оголошення щодо пропозиції купівлі нирок. Ставка робилася в основному на палестинських арабів, що через фінансові проблеми, готові за невеликий гонорар (який — не уточнюється, в Молдові жертвам трансплантацій платили всього по $10000) пожертвувати органами.

Ізраїльська поліція відзначає, що особи, що відгукнулися на оголошення, проходили медичні тести, після чого переправлялися до України для операцій щодо видалення нирки. Зис бронював їм авіаквитки, зустрічав і супроводжував у донецьку клініку, де до справи долучалися наші трансплантологи. У запиті вказується, що пацієнтів не попереджали щодо ризику проведення операцій, навпаки, їх переконували в абсолютній безпеці пересадки органів. Проте часу на реабілітацію після хірургічного втручання не давали і в більшості випадків обіцяні гроші не виплачувалися ні донорам, ні родичам. Виявили причетність Зиса за свідченнями реципієнтів нирок, а також офіцера ізраїльської поліції, який прийняв участь у викритті, представившись донором нирки. Зис особисто спілкувався з тими, що потребують пересадки, пропонуючи нирки донорів і підписуючи підроблені медичні документи, підтверджуючі неіснуючі споріднені зв`язки тих, хто жертвував органи, і тих, кому їх трансплантували (нашим медикам цих документів виявлялося достатньо для трансплантації, оскільки те, що заборонене на “землі обітованій”, в Україні дозволено). За даними ізраїльтян, страхові компанії реципієнтів виплачували за кожну операцію $ 125—135 тисяч на рахунок Зиса в одному з банків США.

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