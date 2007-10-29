Стрес зумовлює хвороби сечостатевої системи

Робота органів сечостатевої системи має тісний зв`язок з нервової системою: як центральною, так і автономною. Тому стресові чинники, що негативно відображаються на нервовій системі, можуть негативно вплинути на роботу сечостатевих органів.

Для підтвердження даного припущення було вивчено вплив стресу на розвиток ДГПЖ. У проведеному дослідженні 83 чоловіки з ДГПЖ пройшли стандартизований стресовий тест, під час якого їм були виміряли артеріальний тиск, рівень тестостерона і гормону шоку (кортизола). Автори оцінили взаємозв`язок між змінами параметрів, які відображають схильність пацієнта стресу, і параметрами ДГПЖ (об`єм простати, залишковий об`єм мочи, швидкість сечовипускання, сечові симптоми). Виявилось, що незалежно від віку і індексу маси тіла, вищий тиск асоціювався з великим об`ємом простати, великим залишковим об`ємом мочи, важчими симптомами нижніх сечових шляхів і сильнішим впливом даної симптоматики на якість життя. Таким чином, відповідь пацієнта на стресовий тест пов`язана з об`єктивними і суб`єктивними параметрами ДГПЖ. Це може служити доказом стресового чинника в розвитку і прогресуванні даного захворювання

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