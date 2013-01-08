ДАІ попереджає водіїв про ускладнення погодних умов

Державтоінспекція попереджає водіїв про ускладнення погодних умов і просить бути максимально уважними та обережними на дорогах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за інформацією гідрометцентру, у наступні чотири доби на дорогах держави ожеледиця, часом сніг, мокрий сніг.

Так, 8 січня у південній частині, східних і Дніпропетровській області хмарно, сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини. На решті території хмарно з проясненнями, невеликий сніг.

9 січня в східній частині, Криму і Приазов`ї хуртовини, а вдень 10 січня місцями в західних областях сніг (вночі 9 січня на сході подекуди сильний).

11 січня вночі в західних, північних областях, вдень на більшій частині території невеликий сніг, мокрий сніг, вдень на півдні з дощем.

ДАІ України закликає водіїв до неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Під час сильних опадів необхідно рухатися з включеним ближнім світлом фар (чи протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму, правил паркування (аби не заважати роботі техніки, що прибирає сніг), з особливою обережністю рухатися мостами та естакадами, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій.

Крім того, ДАІ рекомендує водіям під час ускладнення погодних умов за по можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим, хто виїхав, - бути максимально уважними та обережними за кермом.