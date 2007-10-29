При високій вологості вірус грипу менш небезпечний

Дослідники з Медичної школи Маунт Синай в Нью-Йорку (Mount Sinai School of Medicine) під керівництвом Пітера Палезе (Peter Palese) розкрили причину сезонного характеру епідемій грипу, повідомляє Science. Виявилось, що при нижчій температурі і сухому повітрі патогенність вірусу грипу значно підвищується.

У дослідах на морських свинках американські учені показали, що при низькій вологості 20-35% від сусідів людським штамом грипу заражалося 75 до 100% тварин. При 50% вологості спостерігався тільки один випадок зараження, а при 80% – жодного. Зараження зменшувалося і зs зростанням температури: при 5 градусах за Цельсієм всі здорові тварини заразилися, тоді як при 30 градусах всі свинки залишилися здоровими.

Таким чином, підвищення температури і вологості в суспільних місцях може запобігти розвитку епідемій грипу. Правда, більшість інших патогенних агентів, особливо бактерії, навпаки, успішнішо розмножуються у вологому і теплому кліматі. Оригінальна стаття авторів роботи опублікована в PLOS Pathogens.

svobodanews.ru