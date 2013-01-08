Епідеміологи не прогнозують епідемії «свинячого грипу» в Україні

Епідеміологи не виключають повернення в Україну штаму вірусу А(H1N1), більш відомого як «свинячий грип», проте загрози спалаху епідемії та причин для хвилювань немає.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на державну установу «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України».

Разом із тим, під час епідемічного сезону 2012-2013 прогнозується сумісна циркуляція вірусів грипу А(H3N2), а саме: нового штаму А під назвою «Вікторія» та нового для України штаму вірусу грипу В («Вісконсін»).

Медики наголошують, що підготовка до епідемічного сезону потребує від населення пильності, своєчасної вакцинації, швидкого виявлення хвороби, ізолювання хворих та їхнього ефективного лікування. Особливо пильними в цей період мають бути ті, хто входить до груп ризику. Це, зокрема, особи з хронічними захворюваннями (дихальної та серцево-судинної систем, нирок, обміну речовин), особи віком понад 60 років, що перебувають в інтернатах чи будинках для осіб похилого віку, та вагітні жінки, а також усі ті, хто перебуває в контакті з великою кількістю людей.

Лікарі нагадують, що основними симптомами грипу є раптове підвищення температури тіла, кашель (зазвичай сухий), головний біль, біль у горлі, м’язах та суглобах, сильне нездужання, нежить.

Аби запобігти захворюванню, медики рекомендують проводити профілактичні заходи, спрямовані на зміцнення захисних сил організму, на кшталт занять фізичною культурою, загартування, обмеження впливу шкідливих звичок, раціонального харчування.

Крім того, під час підйому захворюваності на грип варто обмежити відвідування місць великого скупчення людей, часто провітрювати приміщення та мити руки з милом, якщо в людини є симптоми грипу, то необхідно триматися від неї на відстані не менше двох метрів.

При цьому медики наголошують, що найефективнішим засобом профілактики хвороби є вакцинація. У результаті щеплення в організмі утворюються антитіла проти вірусу. Завдяки цьому при контакті з живим вірусом грипу організм здатний захистити себе. Діяти вакцина починає через 2-3 тижні після щеплення, а тривалість захисту становить 6-12 місяців, що залежить від індивідуальних властивостей.

За повідомленням ТСН, завідувач відділу Інституту епідеміології та інфекційних захворювань Національної академії медичних наук України Алла Мироненко поінформувала, що у Києві нещодавно був зафіксований перший у поточному році випадок захворювання на «свинячий грип».

Як повідомляв УНІАН, на пленарній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі з 25 по 29 січня 2010 року Комітет ПАРЄ із соціальних питань провів слухання на тему: "Фальшива пандемія - загроза для здоров`я". Слухання ініціював відомий епідеміолог Вольфганг Водарг, який очолює підкомітет з охорони здоров`я, що входить у комітет із соціальних питань, охорони здоров`я і сім`ї Ради Європи. Він пропонував РЄ розслідувати діяльність фармацевтичних компаній, які заради збільшення власних прибутків дуже перебільшили ступінь загрози «свинячого грипу». На думку В.Водарга, виробники протигрипозних препаратів і вакцин чинили тиск на Всесвітню організацію охорони здоров`я і змусили її оголосити з літа 2009 року пандемію «свинячого грипу» у світі.

При цьому ПАРЄ вирішила не проводити дебати за терміновою процедурою щодо “фальшивих” пандемій.