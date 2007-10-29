Чого боїться застуда?

Незважаючи на значну кількість лікарських засобів для лікування простуди і грипу, громадяни продовжують надавати перевагу народним способам подолання хвороб. Про те, як правильно це робити, розповів автор кількох книг про традиційну медицину Павло Сидоров.

"При перших ознаках захворювання поспішіть під гарячий душ. Мийте все тіло мочалкою і милом, добре прогріваючись, оскільки грип "боїться" гарячої води. Особливо важливо прогріти обличчя, шию і груди. Не потрібно боятися гарячої води при температурі. Якщо дозволяє стан серця і судин, прийміть гарячу ванну протягом 10-15 хвилин. Після цього досуха витріться, лягайте в ліжко і добре укутайтеся в ковдру, а через 2 години змініть натільну білизну. Душ і ванну приймайте щодня.У перші дні захворювання на грип вам будуть необхідні: тепло, гарячий чай з лимоном або малиновим варенням, тепле молоко, легка негостра їжа, вітаміни С і групи В.Приготуйте полівітамінний настій шипшини, яка володіє бактерицидними, дезінфікуючими властивостями, діє потогінно і сечогінний, підвищує опірність інфекціям. 2-3 столових ложки подрібнених плодів шипшини залийте півлітром кип`ятку. Укутайте посуд (або налийте в термос) і настійте протягом 6-8 годин, після чого процідіть через декілька шарів марлі. Приймайте по 1 склянці (дітям півсклянки) 2-3 рази на день, бажано з медом. Після кожного прийому ретельно прополощіть рот, щоб не нашкодити зубам.Під час епідемії грипу для профілактики зараження, можна жувати корінь лепехи (0,5 грама 3-4 рази на день).У приміщенні, де знаходиться грипозний хворий, корисно кілька разів в день спалювати невеликі шматочки соснової або ялинової смоли, що дає прекрасний стійкий смолянистий запах, що дезінфікує повітря в кімнаті.Також в домашніх умовах можна на лопаті вентилятора нанести 3 краплі ялицевого, евкаліптового або шавлієвого масла, і включити прилад на три хвилини. Вийде хороша інгаляція. 3-5 крапель тих же масел можна крапнути на розжарену сковородку – ефект буде такий же.При сильному сухому кашлі корисно пити відвар родзинок по 1/2 - 1/3 стакана 3-4 рази на день. Для цього 100 г родзинок потрібно варити на повільному вогні протягом 10 хвилин, потім остудити і віджати.Найефективніший народний засіб від грипу – чорна смородина. Відвар же з подрібнених гілочок смородини готують так: повну жменю заварити 4 стаканами води. Кип`ятити 5 хвилин, а потім парити 4 години. Випити на ніч в ліжку в теплому вигляді 2 стакани з цукром. Наступного дня повторити і більше не хворіти".

Pravda.ru