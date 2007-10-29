Жінки! ”Безпечних” днів - нема!

Безпечних днів у жіночому менструальному циклі нема. Свідчення тому - незвичайні речовини, які виявлено у чоловічій насіннєвій рідині. З`ясувалося, що, потрапивши в жіночий організм, сперма може зумовити прискорену овуляцію. Незвичайні речовини виявили американські учені в спермі.

Знахідка може означати, що сперма ухвалює самостійні рішення і в якийсь момент фактично думає і за чоловіка, і за жінку. Насіннєва рідина традиційно вважається лише посередником - транспортним засобом, що доставляє сперматозоїди до яйцеклітини. Вважали, що вона збільшує рухливість і силу сперми, і немає іншого призначення. Не випадково клініки, що займаються екстракорпоральним заплідненням, відокремлюють насіннєву рідину від сперми і відбраковують її за непотрібністю.

Ребека Берч з державного університету Нью-Йорка в Осуїго не погодилася із загальноприйнятою версією. Одержані нею дані дововдять, що насіннєва рідина також вступає в безпосередній контакт з жіночим організмом.

СПЕРМА

Сперма, насіннєва рідина (греч. sperma - сім`я) - рідина, що виділяється при еякуляції. Складається з рідкої частини (власне насіннєвої рідини або спермоплазми), що є сумішшю секретів чоловічих статевих залоз, - передміхурової (30-35%), насіннєвих бульбашок (60-65%), куперових і придатка яєчка (1-5%) і сперматозоїдів.

У ході дослідження Берч виявила в спермі деякі несподівані і загадкові речовини, зокрема гормони фолітропіни (фолікулостимулювальний гормон), естрадіол і лютеїнізуючий гормон. Вони, як відомо, зумовлюють овуляцію - тобто вихід зрілої жіночої статевої клітини з яєчника в порожнину тіла.

Інші гормони, такі як людський хоріонічний гонадотропін та лактогенний гормон плацентарного походження, грають певну роль в підтримці вагітності. На думку Берч, подібний склад сперми знадобився чоловікам як стратегія, здатна боротися з прихованою овуляцією у жінок.

Хоча хімічні «докази» того, що жінка овулює, є завжди, явних ознак цього процесу не існує. Тому охочий до розмноження чоловік може згаяти свій час даремно. Таким чином, сперма, яка сама, знаходячись в репродуктивних органах жінки, уміє викликати овуляцію в потрібний момент, опинилася б украй зручна для представників сильної половини людства.

СКЛАД СПЕРМИ

Сперма містить: аскорбінову, лимонну, дезоксирибонуклеїнову, молочну, сечову і поровиноградну кислоти, кальцій, характерні для кожної групи крові антитіла, хлор, холестерин, холін, фруктозу, цинк, вітамін В12, глутатион, інозит, магній, азот, фосфор, калій, натрій, спермін, сечовину, гіалуронідазу, піримідин, спермідин.

Свою гіпотезу Берч вирішила доводити «від зворотнього». Якщо вищеописана репродуктивна стратегія дійсно властива людині, то в ній, навпаки, не повинні мати потреби види, у самок яких овуляція не є прихованою. Дослідник звернувся до колег з Національного центру дослідження приматів Йеркеса в Атланті і попросив їх провести аналіз сперми шести самців шимпанзе.

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