Україна - країна хронічно втомлених громадян

Психологи і психіатри б`ють на сполох: у наших громадян за останні три роки з`явилися нові психологічні проблеми - люди стали скаржитися на те, що їх дратує зовнішній вигляд і стиль викладу думки їхніх співрозмовників.

Як наслідок - масова несвідома злість і нетерпимість один до одного, яка переноситься на оточуючих. Причина таких психологічних розладів криється в економічній нестабільності сімей, перманентних виборах, а також у нав`язливій рекламі. Такого висновку дійшли вітчизняні психологи.

“Нині щотретій українець страждає на хронічну втому, а у кожного другого - стан, близький до депресії (у західних країнах показники набагато нижчі: від шизофренії і проблем психологічного характеру страждає тільки кожен сьомий європеєць”, - розповіла лікар-психотерапевт вищої категорії Олена Шевченко.

“Люди стали обурені нестачею коштів та надлишком телевізійної реклами, яка перериває їхні улюблені серіали на найцікавішому місці. З роками роздратування накопичується. Українців нервує навіть певна пора року! Результат всього цього - моральна “зношеність” організму, навіть коли людина тільки-но повернулася з відпустки”, - говорить вона.

За словами психотерапевта, втручання фахівця в таких випадках украй необхідне, проте, якщо людина вирішила сама боротися, то їй слід зайнятися тим, що принесе задоволення: плавати на моторному човні, занурюватися на водні глибини, стрибати на скакалці або віджиматися від підлоги на одній руці.

Як розповіла психолог Наталія Кухтіна, люди перепрацьовують у гонці за грошима або прагнучи догодити начальству. Тепер вони проводять на роботі не 8 годин, а усі 10, а то і 12 на добу. Тобто у них розвивається так звана “офісоманія”.

Після робочої напруги у співгромадян порушується природний біоритм, нема можливості нормально відпочити, стрес переноситься в зону відпочинку - додому, а далі - руйнування сімей, відзначила вона.

За словами психолога, щоб не допустити сварок у сім’ї, мешканцям України слід більше бувати на повітрі, частіше відвідувати музеї і більше читати класичної літератури.

“Заспокійливо діє і екстрим: можна повисіти вниз головою на турніку, бажано на природі, або навіть стрибнути з парашутом”, - радить фахівець.

intermedia.org.ua