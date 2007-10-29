Китайські препарати для схуднення робили в Одеській області

В Одеській області викрито двох зловмисників, які підробляли китайські препарати для схуднення.

Як повідомили УНІАН у Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.229 Кримінального кодексу України (незаконне використання товарного знака).

Вони організували підпільне виробництво препаратів для схуднення та незаконно використовували товарний знак китайської фірми та фірмове найменування товариства з обмеженою відповідальністю. Внаслідок таких дій правопорушників правовласнику завдано збитків на суму 167 тис. грн.