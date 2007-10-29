Антибактеріальні засоби щодня - це дуже шкідливо

Те, що «чистота – запорука здоров`я» знають навіть бомжі, а тому періодично з`являються на дезінфекційних станціях, щоб помитися і обробити одяг. Звичайні громадяни прискіпливо вибирають в магазинах антибактеріальне мило, шампуні від лупи тощо. Але чи так вже корисно бути абсолютно чистим? Лікар-дерматолог Григорій Костишев вважає, що в гонитві за особистою гігієною теж потрібно знати міру.

Виявляється, начищаючи себе до блиску, ми порушуємо природну мікрофлору шкіри і тим самим провокуємо захворювання. Але по-порядку.

«Найпоширеніша помилка, коли люди, - вважає Григорій Павлович, - користуються антибактеріальним милом щодня, та ще привчають до нього дітей. Його використання доречне за наявності подряпин, порізів, потертостей, але при постійному використанні, антибактеріальне мило знищує природний мікробний фон, і шкіра стає вразливою до інфекцій.

Адже мікроорганізми на шкірі не просто живуть своїм життям, а взаємодіють між собою, борються. А коли ми штучно знищуємо значну їх частину (повністю стерилізувати себе в домашніх умовах не можна), то найсильніші мікроби, що залишилися, у відсутність конкуренції стають «злішими» і небезпечнішими.

Плюс зовнішні «непрохані гості», не зустрічаючи опору від змитих нами «захисників», легко проникають на шкірні покриви. Те ж саме відбувається і при щоденному протиранні обличчя засобами від вугрового висипу – додатково до всього багато хто з них ще й ущільнюють шкіру.

mosmedclinic.ru