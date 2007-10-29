Як допомогти організму перейти на “зимовий час”

14:19, 29 жовтня 2007
Країна
0

Знизьте навантаження

Період адаптації до нового часу може тривати протягом 10-14 днів. Людський організм  має значний запас міцності і здатен пристосовуватися – на це досить двох тижнів.

Можна і потрібно допомогти перейти організму на новий час. По-перше, зважаючи на те, що поступова перебудова організму триває близько двох тижнів, на цей період потрібно  постаратися зменшити фізичні і психологічні навантаження, як на роботі,  так і удома.

Якщо є  можливість відкладіть складні справи, або, принаймні пересуньте їх на пізніший термін. А в перші дні, особливо в перші три дні, просто  необхідно дати організму більше сну. Просинаючись за новим часу, лягати спати потрібно  по старому часу. В усякому разі, потрібно подовжити тривалість сну на  годину, незважаючи, у який бік переводять стрілки.

Лікарі радять приймати  вітаміни, зокрема вітамін С. Він забезпечить плавну перебудову нашого внутрішнього біологічного годинника.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter