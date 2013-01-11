ВР просять не обмежувати використання допоміжних репродуктивних технологій

Низка всеукраїнських та регіональних жіночих, молодіжних та інших громадських організацій закликають профільний Комітет Верховної Ради не рекомендувати парламенту приймати законопроект щодо обмежень у використанні допоміжних репродуктивних технологій, оскільки редакція законодавчої ініціативи порушує права жінок та інших громадян України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Фундації регіональних ініціатив.

Як зазначають її автори, законопроект №0989 пропонує обмежити вік жінок, що можуть скористатися медичними послугами штучного запліднення та імплантації ембріона, встановивши граничну межу у 51 рік. У Фундації переконані, що дане положення носить дискримінаційний характер по відношенню до жінок, оскільки штучно обмежує репродуктивний вік жінки, який біологічно не обмежується 51 роком.

Громадські організації впевнені, що дане положення повністю нівелює зобов’язання взяті на себе Україною відповідно до статті 16 Конвенції ООН про ліквідацію дискримінації відносно жінок, а також є особливо дискримінаційним в контексті підвищення пенсійного віку жінок.

“Відтак, працювати жінки повинні довше, а матерями ставати у цей час пропонують заборонити,” - йдеться у зверненні.