Житомирщина: у дитсадку вибухнув опалювальний котел
10:32, 14 січня 2013Країна
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Жертв та постраждалих немає
На Житомирщині на території дитсадка вибухнув опалювальний котел.
Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вчора о 1 годині ночі 13 січня у селі Першотравенськ Баранівського району Житомирської області на території дитячого садка у котельні стався вибух твердопаливного опалювального котла, в результаті якого пошкоджено стіни та дерев’яне перекриття котельні.
Жертв та постраждалих немає.
Планується ввести в експлуатацію газовий опалювальний котел та відновити теплопостачання дошкільної установи.
Причина вибуху встановлюється.
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