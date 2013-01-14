Житомирщина: у дитсадку вибухнув опалювальний котел

На Житомирщині на території дитсадка вибухнув опалювальний котел.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вчора о 1 годині ночі 13 січня у селі Першотравенськ Баранівського району Житомирської області на території дитячого садка у котельні стався вибух твердопаливного опалювального котла, в результаті якого пошкоджено стіни та дерев’яне перекриття котельні.

Жертв та постраждалих немає.

Планується ввести в експлуатацію газовий опалювальний котел та відновити теплопостачання дошкільної установи.

Причина вибуху встановлюється.