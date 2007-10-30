Вчені встановили рік поширення СНІДу

Штам вірусу імунодефіциту людини, найбільш поширений у США, Європі, Латинській Америці, Японії і Австралії, був вперше занесений з Гаїті в 1969 році, найімовірніше, однією людиною.

Такий висновок зробила група вчених з університету в Таксоні, штат Арізона, що вивчила зразки крові 117 ВІЛ-інфікованих і склала "родовідне дерево" штаму ВІЛ-1 групи М підтипу Б, від якого в першу чергу страждає населення розвинених країн.

Хто була та людина або люди, з яких почалася всесвітня епідемія СНІДу, з`ясувати так і не вдалося. Результати досліджень опубліковані в "Віснику Національної академії наук США".

Керівник дослідницької групи професор Михайло Воробей говорить, що інформація про територіальне походження вірусу допоможе в лікуванні СНІДу.

Зараз учені хочуть заглянути ще глибше у минуле. На думку професора Воробея, на Гаїті вірус потрапив з Африки близько 1966 року, можливо, з Конго, де у той час трудилися гаїтянські робочі.

З кінця 1970-х років СНІД перетворився на одну з головних проблем людства. За деякими даними, вірусом смертельної хвороби заражено близько 50 млн. людей, перш за все в Африці.

Ефективні і доступні ліки від СНІДу поки що не знайдено.

ВВС