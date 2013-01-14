Умови ліцензування аптек змінять під потреби інвалідів

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству охорони здоров’я разом з Мінрегіоном розробити зміни до умов ліцензування аптек а також медичних закладів, які б гарантували вільний доступ до приміщень людям з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Мене вразила історія, коли інвалід був змушений у суді доводити, що пандус до приміщення аптеки абсолютно не пристосований для інвалідного візка. Власники формально поставилися до виконання вимоги забезпечити вільний доступ інвалідам, ще й намагалися заперечити очевидний свій прорахунок», - сказав М.Азаров.

На переконання глави уряду ліцензійні вимоги до технічних умов приміщень медичних закладів повинні бути однозначними, добре продуманими, і їх виконання треба добиватися безкомпромісно.

М.Азаров також наполягає, щоб вимоги були сформульовані за участі громадських організацій інвалідів та експертів: «Щоб знову не довелося переробляти, тому що хтось не може собі уявити, що таке життя у візку», - підкреслив прем’єр-міністр.