Чи збільшать пенсію батькові, який виховував 5 і більше дітей?

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради законопроект “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” щодо призначення пенсії батькам, які виховали п’ятеро і більше дітей”.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Даним законопроектом передбачено право на пенсію за особливі заслуги перед Україною батьку, якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання п’ятьох або більше дітей до 6-річного віку здійснювалося батьком.

Цей законопроект, у разі його ухвалення, набере чинності з 1 січня 2014 року.

Як повідомляється в пояснювальній записці до законопроекту, діючим законодавством передбачено право на пенсію за особливі заслуги перед Україною лише матерям, які народили п`ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

В прогнозному розрахунку, який додано до законопроекту, зазначено, що йдеться про 336 таких батьків, і їм передбачається місячна надбавка до пенсії за особливі заслуги перед Україною в розмірі 350,02 грн. Йдеться, додаткові витрати з державного бюджету України для реалізації закону складуть близько 1,4 млн грн в 2014 році.