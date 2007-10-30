Спалювання листя шкодить здоров`ю

Димова завіса та їдкий запах – таку неприємну картину здебільшого можна відчути восени, проходячи повз приватний сектор.

У таких випадках люди не замислюються, що, по-перше, спалювання листя заборонене в межах міста, а по-друге – шкодить здоров’ю.

"При згорянні сухої рослинності виділяється діоксин, який є небезпечною речовиною, - пояснює начальник екологічного відділу водних об’єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами Вінницької обласної екологічної інспекції Петро Поліщук. – Окрім нього, в повітрі з’являється ціла група отруйних речовин, серед яких, СО та окисли азоту. Звісно, альтернатива спалюванню є, можна вивозити листя, складати його, а потім перегній використовувати в якості добрива".

Поряд із цим, спалюючи суху рослинність, городяни порушують Кодекс про адміністративні правопорушення. Зокрема, знищуючи таким чином листя без дозволу природоохоронних органів, на порушників очікує штраф у розмірі від п`яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені в межах територій природно-заповідного фонду, тягнуть за собою штраф від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, кажуть екологічні інспектори.

Діоксин - одна з найбільш токсичних синтетичних сполук, яка діє дуже повільно. Враження людини можливе при надходженні діоксинів в організм через шлунково-кишковий тракт, вони вражають підшлункову залозу, легені, імунну систему. Виникають тяжкі набряки навколо сердечної сумки, черевної та грудної порожнини.

Потрапляння діоксину в організм викликає ризик захворювання раком і може викликати ряд інших серйозних проблем для здоров’я. Зокрема, підвищена частота хромосомних мутацій і уроджених каліцтв із-за специфічної дії діоксину на генетичний апарат статевих клітин і клітин ембріону.

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