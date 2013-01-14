Уряд повернув медогляди учнів у школи

Уряд повернув профілактичні медичні огляди учнів у навчальні заклади.

Відповідну постанову, якою внесено зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обстеження учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Кабінет міністрів прийняв сьогодні, 14 січня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Згідно з документом, обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводитимуться щороку медичними працівниками у загальноосвітніх навчальних закладах.

За словами міністра освіти, науки, молоді та спорту Дмитра Табачника, проведення медичних оглядів саме у школах підтримують батьки, зокрема, за таке рішення висловилися понад 84% з них під час проведення нещодавно «загальноукраїнських батьківських інтернет-зборів».

До того ж, зазначають в уряді, на сьогодні, на жаль, існує проблема, що деякі безвідповідальні батьки легковажать здоров’ям дітей, ігнорують відвідання лікаря з метою профілактичного огляду дитини або ж отримують формальні довідки.

Натомість у школах медобстеженням будуть охоплені всі діти, підкреслили в Кабміні, додавши, що це дасть змогу вчасно виявляти захворювання чи схильність до них та надавати школярам відповідну медичну допомогу.

«Ми повинні приділяти особливу увагу профілактиці захворювань, особливо в дітей, - зазначив прем’єр-міністр України Микола Азаров. – Здоров’я підростаючого покоління - надзвичайно важливе завдання. Головний акцент варто зробити саме на профілактиці. І підходити до цього питання треба неформально».

МОНмолодьспорту доручено забезпечити умови для проведення медичних оглядів у школах, фахівців для здійснення кваліфікованого обстеження школярів надаватиме Міністерство охорони здоров’я, йдеться в повідомленні.

Також у Кабміні зазначили, що відновлення обов’язкових медоглядів у навчальних закладах не виключає обстеження у сімейних лікарів та терапевтів загальної практики.