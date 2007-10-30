Епідеміологи знайшли причину спалаху гепатиту А на Закарпатті

Основним чинником спалаху гепатиту А в селі Тур’я-Ремета (Закарпаття) став контактно-побутовий на тлі невідповідності індивідуальних шахтних колодязів вимогам санітарних правил і використання вод поверхневих водоймищ. Крім того, вплинув на розповсюдження вірусу низький рівень санітарного облаштування індивідуальних житлових будівель і недотримання правил особистої гігієни. Такі результати розслідування, проведеного Закарпатською обласною санепідемстанцією.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України, станом на 29 жовтня в інфекційному відділенні Закарпатської обласної інфекційної лікарні знаходяться 20 хворих, - жителів сіла Тур’я-Ремета Перечинського району, зокрема 16 дітей до 18 років, 10 з яких - школярів. Форма захворювання - середнього і легкого ступенів.

В цілому з початку виявлення захворювання медики оглянули близько 3,5 тисяч чоловік, провели 245 імунологічних і 815 біохімічних досліджень контактних осіб. Впродовж останніх двох днів нові випадки захворювання не виявлялися.

За наслідками санітарно-бактеріологічних і вірусологічних досліджень тимчасово припинена експлуатація 8 об`єктів, зокрема 3 харчових. В осередках інфекції здійснена завершальна дезинфекція. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів на об`єктах громадського харчування, торгівлі, в учбово-виховних установах і приватних садибах.

Нагадаємо, з 1 по 24 жовтня в інфекційне відділення обласної лікарні Закарпаття з діагнозом вірусний гепатит А було госпіталізовано 29 чоловік з села Тур’я-Ремета. Передбачалося, що чинником передачі збудника інфекції могла стати вода з колодязів.