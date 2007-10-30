МОЗ: У більшості на грип хворіють діти

За даними опорних баз Українського центру грипу та ГРІ МОЗ України протягом 43-го тижня істотних змін, порівнюючи з 42-м тижнем, захворюваності на грип та ГРІ не відбувалося. Відповідні показники у абсолютних цифрах становили 47896 та 47127, а у відносних показниках - 49,83 та 51,82 на 10 тис. населення, Найбільш висока захворюваність спостерігалась у містах Вінниці, Чернігові, Львові та Києві, найменша — у містах Харкові, Донецьку, Одесі, де інтенсивні показники в розрахунку на 10 тис населення становлять відповідно 82,05; 78,45; 71,20; 64,01; 16,82; 34,65; 39,83. Середній інтенсивний показник захворюваності на 43-му тижні становив 49,03, що дещо нижче (49,83) минулого тижня.

Як повідомляє прес-служба МОЗ, переважна кількість захворілих 53,73% припадає на дітей віком від 0 до 14 років, з них найбільша частина (40,03%) — на дітей 3-6 років. Школярі становлять 35,09% загальної кількості захворілих дітей.

Було госпіталізовано всього 283 особи, хворих на грип та ГРІ, тобто 0 57%. З них 89,37% становлять діти вікової групи від 0 до 14 років.

Таким чином слід вважати, що сезонний підйом захворюваності на грип та ГРІ продовжується, наближення періоду зимових холодів може розглядатись як фактор, що сприятиме подальшій активізації епідемічного процесу грипу та ГРІ. В зв`язку з цим слід продовжувати активну роботу з профілактики розповсюдження грипу та ГРІ та виникненню його спалахів.