Рух дорогами країни забезпечено

Рух дорогами державного та місцевого значення забезпечений.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, станом на ранок 15 січня об’єкти транспортного комплексу та поштового зв’язку, незважаючи на погодні умови, функціонують без значних порушень.

З метою покращення умов проїзду на автошляхах загального користування працюють 1926 одиниць техніки та 3085 дорожніх працівників.

Протягом доби невеликий сніг випадав у Львівський та Івано-Франківській областях. На решті території без опадів. У Кіровоградський області та Криму місцями туман. Заторів транспортних засобів не виникало.