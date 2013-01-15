Хворі з ВІЛ-інфекцією забезпечені ліками - МОЗ

Міністерство охорони здоров`я України забезпечило ліками майже 2 тисячі ВІЛ-позитивних пацієнтів клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Національної академії медичних наук України, які ризикували залишитися без необхідних препаратів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я.

Минулого тижня до міністерства звернулися керівники ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» з проханням втрутитися у складну ситуацію, що виникла внаслідок відсутності достатньої кількості препаратів антиретровірусної терапії в клініці у зв’язку з незавершенням тендерних процедур, які проводить Національна академія медичних наук.

МОЗ у терміновому порядку винайшло можливість для перерозподілу препаратів, що були закуплені за кошти гранту Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

В результаті своєчасного проведення тендерів Міністерством охорони здоров’я у регіональних центрах СНІДу сформувався достатній запас препаратів, необхідних для проведення антиретровірусної терапії. Саме це дозволило перерозподілити препарати, закуплені за гроші Глобального фонду. За домовленістю з ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» після здійснення додаткових закупівель аналогічних препаратів вона відшкодує регіональним центрам СНІДу лікарські засоби. Таким чином загрозу переривання лікування пацієнтів клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб знято.

Разом з тим у МОЗ наголосили, що для повного розв’язання проблеми із забезпеченням ВІЛ-інфікованих ліками Національна академія медичних наук України повинна завершити процедуру закупівлі лікарських засобів для пацієнтів клініки свого інституту.