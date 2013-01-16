ЮНІСЕФ закликає Україну ратифікувати Гаазьку конвенцію

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні підтримує ініціативу Президента Віктора Януковича та закликає Україну ратифікувати Конвенцію про захист дітей та співпрацю у питаннях міждержавного усиновлення (Гаазька конвенція).

Про це УНІАН повідомилим в українському представництві фонду.

ЮНІСЕФ вважає, що будь-яке рішення щодо дітей, в тому числі щодо усиновлення, має прийматися, в першу чергу, в інтересах дитини. Гаазька конвенція пропагує етичні та прозорі процеси усиновлення. ЮНІСЕФ закликає уряди дотримуватись принципів, що закладені у Конвенції.

«Нестача нагляду за процесами міжнародного усиновлення та законодавчого регулювання може призводити до ігнорування прав та інтересів дитини та вирішення справи про всиновлення, керуючись матеріальною вигодою. Багато країн у світі вже визнали таку проблему та ратифікували Гаазьку конвенцію про захист дітей та співпрацю у питаннях міждержавного усиновлення, що дозволяє їм попереджувати порушення прав дітей»,- пояснила голова ЮНІСЕФ в Україні Юкіе Мокуо.

Механізми передбачені Гаазькою конвенцією є ключовими елементами забезпечення проведення міждержавного усиновлення із захистом прав та інтересів дітей та виключенням будь-яких незаконних аспектів з цього процесу. Гаазька конвенція була створена для забезпечення етичного та прозорого процесу усиновлення та встановлює зобов’язання для уряду країни звідки походить дитина та для уряду тієї країни, громадяни якої, всиновлюють дитину. Конвенція зазначає, що міждержавне усиновлення може бути проведено, коли немає інших варіантів для дитини, але документ не передбачає обов’язковий розгляд такого виду всиновлення.

«ЮНІСЕФ закликає Україну щонайшвидше ратифікувати Гаазьку конвенцію. Це потрібно було зробити дуже давно і це вже не перше подання проекту закону на розгляд у парламент. Я сподіваюсь, що цього разу Конвенція буде ратифікована задля захисту інтересів дітей. ЮНІСЕФ готовий співпрацювати з урядом для належної та повної реалізації положень Конвенції в Україні,» - додала Юкіе Мокуо.

З метою захисту інтересів дітей в Україні, ЮНІСЕФ закликає провести реформу системи опіки за дітьми задля попередження позбавлення дітей батьківського піклування та возз’єднання дітей з їхніми родинами. Міжнародне всиновлення має проводитись лише в останню чергу і лише у тих випадках, коли дитина не може отримати сімейного виховання в своїй рідній країні. Тим не менш, міжнародне всиновлення є важливим вирішенням проблем деяких дітей.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня ц. р. Президент України В.Янукович вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення".

Зокрема, у законопроекті зазначено: “Україна заявляє, що дитина, яка проживає в Україні, може виїхати з її території для влаштування до держави, що приймає, лише після набрання чинності рішенням суду України про усиновлення цієї дитини".

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що однією з можливих форм передачі дитини на виховання в сім`ю є міждержавне усиновлення.

Конвенція покладає зобов`язання на державу, що приймає, перед державою походження дитини здійснювати контроль і всебічно охороняти права усиновленої дитини. Серед іншого, стаття 9 конвенції встановлює обов`язок держави надавати на запит інформацію про усиновлену дитину.

*** Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах світу заради захисту та підтримки дітей. В Україні представництво ЮНІСЕФ було відкрито у 1997 році після підписання Україною Основної угоди про співробітництво між Урядом України та ЮНІСЕФ.