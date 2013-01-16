У школах посилять заходи з контролю за станом здоров'я дітей

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник заявляє, що у школах України будуть посилені заходи з контролю за станом здоров`я дітей.

Про це повідомляє офіційний сайт Міносвіти з посиланням на Д.Табачника.

"Велика кількість кардіологічних захворювань і серцевих розладів говорить про те, що комплексний медичний огляд усіх 100 відсотків школярів – абсолютно доцільна, необхідна річ", – сказав Д.Табачник, коментуючи рішення уряду щодо повернення практики профілактичних медичних оглядів учнів у навчальних закладах.

На його думку, практика обов`язкового медогляду в школах себе виправдовує і є абсолютно доцільною.

Міністр підкреслив, що, згідно із законодавством, дитина протягом року має пройти огляд у сімейного лікаря або педіатра. "Нова ініціатива цьому не суперечить і призведе до двох медичних оглядів на рік", - повідомив він.

Д.Табачник додав, що огляд дітей у школах буде комплексним і до нього залучатимуться такі лікарі як стоматологи, ендокринологи, кардіологи та інші.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 14 січня вніс зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обстеження учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Згідно з документом, обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводитимуться щороку медичними працівниками у загальноосвітніх навчальних закладах.

МОНмолодьспорту доручено забезпечити умови для проведення медичних оглядів у школах, фахівців для здійснення кваліфікованого обстеження школярів надаватиме Міністерство охорони здоров’я.