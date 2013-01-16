Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова вважає за необхідне збільшувати парк машин швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в ході селекторної наради з питань реалізації закону про екстрену медичну допомогу.

“Створення нової мережі базування швидкої допомоги не означає, що хтось у когось забиратиме швидкі допомоги. Навпаки, їх кількість має збільшуватися”, - сказала І.Акімова.

Вона зазначила, що оновлення автопарку є одним із найголовніших питань.

Також, підкреслила І.Акімова, голови облдержадміністрацій повинні надати план впровадження положень закону про екстрену медичну допомогу.

За словами І.Акімової, відповідальністю центральної влади є забезпечення за результатами першого кварталу року змін до держбюджету-2013 на користь переорієнтації частини грошових коштів на вирішення питання про закупівлю автомобілів швидкої допомоги.

Водночас, на думку заступника глави АП, влада на місцях також повинна шукати бюджетні й небюджетні кошти для фінансування цього питання.

Також І.Акімова підкреслила, що при Міністерстві охорони здоров`я має бути створено штаб із впровадження закону про екстрену медичну допомогу.