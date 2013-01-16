Усі машини «швидкої» в Україні буде оснащено GPS-навігаторами

До кінця 2014 року всі машини «швидкої допомоги» в Україні буде оснащено GPS-навігаторами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів сьогодні в ході селекторної наради з питань екстреної медичної допомоги.

За його словами, впровадження GPS-навігаторів дозволить покращити якість послуг і економити ресурси та пальне. Зокрема, за словами В.Каськіва, економія пального може становити до 20%.

«GPS оптимізує і скоротить час доступу «швидкої» до пацієнта», - сказав В.Каськів.

Він зазначив, що реалізація проекту пройде в декілька етапів. Зокрема, до кінця квітня 2013 року має бути розроблено план впровадження GPS-навігаторів, на наступному етапі GPS-навігаторами буде оснащено машини «швидкої допомоги» в 16 регіонах, а до кінця 2014 року - по всій території України.