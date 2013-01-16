Президент пропонує удосконалити процедуру міждержавного усиновлення

Внесений Президентом України Віктором Януковичем до парламенту проект закону про приєднання до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення спрямований на удосконалення процедури міждержавного усиновлення, врегулювання питань міжнародно-правової співпраці та поліпшення захисту прав українських дітей, які вже усиновлені і проживають у сім’ях іноземців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це заявив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

За його словами, зазначена конвенція була розроблена на виконання Конвенції ООН про права дитини і визначає пріоритет захисту та підтримки біологічної сім`ї дитини, всебічної підтримки і розвитку національного усиновлення та сімейних форм виховання.

Принципи міждержавного усиновлення, задекларовані цією конвенцією, забезпечують максимальне врахування найвищих інтересів дитини, дотримання її прав і свобод, наголосив Ю.Павленко.

«Міждержавне усиновлення здійснюється лише після належного розгляду можливостей влаштування дитини в державі походження та за умови, що міждержавне усиновлення є в найвищих інтересах дитини», - пояснив він.

«У випадку приєднання України до цієї конвенції процедура усиновлення українських дітей іноземцями буде змінена з урахуванням міжнародних стандартів, однак жодним чином не йдеться про її спрощення чи ускладнення», - наголосив уповноважений Президента. За його словами, передбачена конвенцією процедура міждержавного усиновлення суттєво відрізняється від існуючої в Україні сьогодні.

За словами Ю.Павленка, конвенція передбачає, що знайомство іноземних кандидатів в усиновлювачі з дитиною відбуватиметься тільки після того, як компетентні органи обох країн визначать, що дана сім’я може найкращою мірою задовольнити інтереси та потреби конкретної української дитини. «Таким чином взаємопідбір дитини та її майбутніх батьків буде найменш травматичним для дитини у зв’язку з уникненням численних знайомств з іноземними кандидатами в усиновлювачі, які не завжди завершуються усиновленням», - пояснив він.

Крім того, наголосив уповноважений глави держави, приєднання до конвенції дасть змогу покращити якість контролю за сім’ями, які всиновили дитину з України. За його словами, сьогодні здійснення цього контролю є обов’язком консульських установ, але ресурсів для якісного ведення цієї діяльності у них недостатньо.

Ю.Павленко також зазначив, що конвенція захищатиме інтереси наших громадян, які матимуть бажання усиновити дитину з-за кордону. «За нашими прогнозами, через 3-4 роки українці будуть звертатися до іноземних держав з проханням усиновити дитину, оскільки вже сьогодні черга кандидатів на усиновлення дітей до п’ятирічного віку становить 1600 осіб», - сказав він.

Конвенцію про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення, спрямовану на удосконалення процедури міждержавного усиновлення, ратифікували 89 країн. Серед них - США, Італія, Іспанія, Ізраїль, Франція, громадяни яких усиновили найбільше українських дітей з 1991 року.

На сьогодні у базі даних дітей на усиновлення, яку веде Міністерство соціальної політики, перебувають 26 тисяч дітей. 11 тисяч із них вже виховуються к сім’ях громадян України, отже, на підставі ст. 24 Закону України «Про охорону дитинства», не можуть бути усиновлені за кордон. 1500 - діти до 5 років, яких заборонено усиновлювати іноземцям; 5 тисяч - діти, які стоять на обліку менше одного року і можуть бути усиновлені тільки українцями; 3 тисячі дітей цього року досягнуть повноліття. Таким чином, сьогодні можуть бути усиновлені іноземцями близько 6 тисяч дітей з України, йдеться у повідомленні прес-служби Президента.