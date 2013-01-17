Відповідальність за реалізацію закону про екстренну меддопомогу несуть голови ОДА

Відповідальність за реалізацію закону про екстренну медичну допомогу несуть голови облдержадміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам сьогодні після селекторної наради з питань екстренної медичної допомоги віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко.

“Сьогодні ми дали чіткий сигнал, що за стан справ з виконання вимог закону, за загалом медичне обслуговування конкретно відповідають перші особи в областях”, - сказав К.Грищенко.

Він зазначив, що голови ОДА повинні організувати своїх підлеглих, знайти можливості для того, щоб на рівні місцевих бюджетів, із застосуванням існуючих інструментів залучати кошти, які мають у першу чергу спрямовуватися на придбання нового обладнання і мотивацію людей.

“Вони мають найближчим часом прозвітувати про виконану роботу. На багато завдань, які поставлені сьогодні на нараді, виділено два тижні”, - зазначив К.Грищенко.

При цьому він не виключив, що за неналежне виконання закону про екстренну медичну допомогу відносно керівників областей можуть прийматися кадрові рішення.

К.Грищенко наголосив, що має намір особисто відвідувати регіони для контролю за виконанням цього закону та інших питань гуманітарної сфери.