Павленко назвав безпідставними заяви про легалізацію торгівлі дітьми

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко назвав безпідставними твердження, що після приєднання України до Гаазької конвенції в нашій державі буде легалізована торгівля дітьми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України Віктора Януковича.

«Твердження екс-омбудсмена Ніни Карпачової про те, що ратифікація Конвенції «відкриє повні шлюзи для торгівлі українськими дітьми» є безпідставними, не відповідають дійсності, вводять в оману і не мають жодного відношення до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення (Гаазька конвенція)», - заявив уповноважений Президента України з прав дитини Ю.Павленко.

Він наголосив, що головною метою Гаазької конвенції є здійснення міждержавного усиновлення в інтересах дитини, відповідно до норм міжнародного права, а також розробка механізму співробітництва між країнами для дотримання цих гарантій, запобігання викраденням, продажу, незаконному вивезенню дітей. Ю.Павленко зазначив, що стаття 1, пункти «а» і «б» Конвенції визначає: «Створити гарантії для забезпечення того, щоб міждержавне усиновлення здійснювалось у найвищих інтересах дитини та з дотриманням усіх її основних прав, визначених у міжнародному праві. Створити систему співробітництва між договірними державами для забезпечення дотримання таких гарантій та, таким чином, запобігти викраденню, продажу дітей або торгівлі ними».

Тому, наголосив Ю.Павленко, ратифікація Конвенції та подальші дії щодо її реалізації органами влади дозволять Україні об’єднати зусилля з 89 країнами, які вже ратифікували цей документ, у питаннях запобігання викраденню та торгівлі дітьми; дасть змогу остаточно ліквідувати діяльність незаконних, нелегальних посередницьких схем у міждержавному усиновленні; уніфікує процедуру усиновлення в Україні з процедурами держав, куди усиновлюються українські діти, а також тих країн, з яких українці усиновлюють дітей.

Уповноважений Президента України з прав дитини зазначив, що ратифікацію Гаазької конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення підтримують громадські організації, які працюють в інтересах дітей.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня ц. р. Президент України В.Янукович вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення".

Зокрема, у законопроекті зазначено: “Україна заявляє, що дитина, яка проживає в Україні, може виїхати з її території для влаштування до держави, що приймає, лише після набрання чинності рішенням суду України про усиновлення цієї дитини".

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що однією з можливих форм передачі дитини на виховання в сім`ю є міждержавне усиновлення.

Конвенція покладає зобов`язання на державу, що приймає, перед державою походження дитини здійснювати контроль і всебічно охороняти права усиновленої дитини. Серед іншого, стаття 9 конвенції встановлює обов`язок держави надавати на запит інформацію про усиновлену дитину.