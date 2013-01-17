МОЗ планує закупити у поточному році 1200 машин швидкої допомоги

Міністерство охорони здоров’я України планує у поточному році закупити 1200 машин швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров`я України Олександр Толстанов сьогодні на прес-конференції у МОЗ.

Під час прес-конференції зазначалося, що на сьогодні в Україні експлуатується близько 5 тисяч "швидких", із яких більш як 2 тисячі потребують заміни.

"Минулого року для пілотних регіонів було закуплено 286 машин швидкої допомоги. Ми запропонували, що у цьому році треба закупити 1200 машин швидкої допомоги. "Швидка" категорії В коштує у середньому 650 тисяч гривень (їх нам потрібно тисячу машин), категорія С - 850 тисяч. Але це перший етап. Нам потрібно значно більше. Держава усе зразу закупити не може", - наголосив О.Толстанов.

При цьому він підкреслив, що за фінансування, забезпечення системи охорони здоров`я, зокрема й екстреної, згідно з діючим законодавством, вже не один рік відповідальність несуть місцеві органи влади.

У ході прес-конференції також підкреслювалося, що забезпечення бензином карет швидкої допомоги не є відповідальністю МОЗу, за це перед законом відповідають губернатори областей.

У свою чергу директор Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України Володимир Юрченко зазначив, що МОЗ веде щотижневий моніторинг бази даних про виконання закону про екстрену медичну допомогу.

"На сьогодні нас цікавить створення центрів екстреної медичної допомоги в областях, їх державна реєстрація, дата відправка документів на ліцензію медичної практики, контроль цілодобовий за викликами, щоб зрозуміти їх об`єм, чи є запізнілі або нездійснені. Цього ніколи у нашій державі не робилося", - сказав В.Юрченко.

Він також пояснив, що будуть виокремлені екстрені та неекстрені виклики, враховуючи висновки щодо роботи за 2012 рік.

"З 11 млн 737 тисяч випадків, яким була надана медична допомога бригадами "швидкої" - 7% (821 тисяча) - це травми, отруєння, нещасні випадки. 77% (9 млн 135 тисяч) - це раптові захворювання. 502 тисячі - це непрофільні виїзди... Це повинно знати суспільство. Машина швидкої допомоги в Україні вартістю 800 тисяч гривень не може їхати без потреби. Це неправильно", - наголосив В.Юрченко.

О.Толстанов також наголосив, що "на кожен випадок відмови "швидкої" приїхати до пацієнта міністерство буде гостро реагувати. На сьогодні у чотири рази збільшено вартості медикаментозного забезпечення виклику, тому він має бути "дійсно екстреним".

Як повідомляв УНІАН, 16 січня після селекторної наради з питань екстренної медичної допомоги віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко підкреслив, що "відповідальність за реалізацію закону про екстренну медичну допомогу несуть голови облдержадміністрацій".

“Сьогодні ми дали чіткий сигнал, що за стан справ з виконання вимог закону, за загалом медичне обслуговування конкретно відповідають перші особи в областях”, - сказав К.Грищенко.

Він зазначив, що голови ОДА повинні організувати своїх підлеглих, знайти можливості для того, щоб на рівні місцевих бюджетів, із застосуванням існуючих інструментів залучати кошти, які мають у першу чергу спрямовуватися на придбання нового обладнання і мотивацію людей.

Сьогодні, 17 січня, Президент України Віктор Янукович жорстко розкритикував ситуацію із втіленням нової системи роботи швидкої медичної допомоги в Україні. Президент звернувся до прем’єр-міністра України Миколи Азарова, віце-прем’єр-міністра К.Грищенка та міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової з вимогою навести порядок у цій сфері.

1 січня 2013 року в Україні набув чинності закон «Про екстрену медичну допомогу».