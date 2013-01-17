Чи лікуватимуться українські діти на Кубі?

Україна і Куба шукають можливості для відновлення програми «Діти Чорнобиля», яка передбачає лікування українських дітей на Кубі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Куба в Україні Ернесто Антоніо Сенті Даріас повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Зараз українська і кубинська сторони шукають можливості відновлення цієї програми на комерційній основі, на базі того самого госпіталю в Тарара», - сказав посол.

Він відзначив, що на сьогодні сторони ведуть переговори про укладання нової угоди щодо цієї програми між міністерствами охорони здоров`я України і Куби. Посол відзначив, що раніше Куба в рамках цієї програми безкоштовно надавала допомогу українським дітям, але з причини ситуації, що змінилася, не може дозволити собі надавати цю допомогу в тому ж обсязі і на тих самих умовах.

За словами Е.Даріаса, цією програмою буде передбачено реєстрацію кубинських медичних препаратів в Україні, а також використання в українських клініках кубинських ліків і технологій.

«Вже ведеться серйозна робота з фармацевтичними компаніями України, які вже зареєстрували або перебувають у процесі реєстрації наших препаратів», - сказав посол.

Довідка УНІАН. У рамках українсько-кубинської програми "Діти Чорнобиля" з 1991 року Куба надала безкоштовну високоефективну медичну допомогу більш ніж 23 тисячам українських дітей, зокрема було проведено 139 хірургічних операцій, серед яких 14 складних операцій на серці, 18 – ортопедичного характеру, а також 38 офтальмологічних, пластичних (післяопікових) операцій, зокрема пересадки нирок. Вилікувано більш як 8 тис. дітей з діагнозом гіперплазія щитовидної залози.

У ході цієї програми на лікування чорнобильських дітей, у першу чергу дітей-сиріт, Кубою було витрачено понад 350 млн доларів США.

З грудня 2011 року українсько-кубинська співпраця у сфері лікування і оздоровлення українських дітей на Кубі припинена.