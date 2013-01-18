Які переваги скасування переходу на «літній» час?

Закріплення в Україні часу другого годинного поясу (тобто скасування переходу країни на «літній» час - УНІАН) зробить актуальнішим питання про можливості місцевої влади регіонів, території яких розташовані в другому і першому годинних поясах, самостійно встановлювати межі робочого дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта.

Він зазначив, що є указ Президента, який дозволяє місцевій владі самостійно встановлювати межі робочого дня, проте він практично не застосовується.

“Це питання при запровадженні єдиного часу без переведення стрілок є актуальним і, напевно, до нього можна повернутися”, - сказав А.Максюта.

Він також зазначив, що МЕРТ виніс на громадське обговорення законопроект про встановлення в Україні незмінного часу другого годинного поясу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало законопроект, згідно з яким пропонується запровадити час другого годинного поясу (київський час) без щорічного переходу на «літній» час.

«На сьогодні діє такий порядок обчислення часу на території України: час другого годинного поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня на 1 годину назад. Проектом закону на території України запроваджується час другого годинного поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Мінекономрозвитку зазначає, що встановлення такого порядку обчислення часу спрямовано на «забезпечення поліпшення стану здоров`я громадян, підвищення працездатності населення, зменшення кількості аварій».

Також у документі наголошується, що цей законопроект було зареєстровано Верховною Радою України 27 лютого 2012 року і є відкликаним, але таким, що не втратив актуальності.

«Змінено дату набрання чинності з «1 листопада 2012 року» на «1 березня 2013 року», щоб не переходити навесні 2013 року на «літній» час (остання неділя березня), про що було вирішено на нараді в Кабінеті міністрів України 30 січня 2012 року», - зазначають автори законопроекту.

Довідка УНІАН. Вперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу було запроваджено в Англії 1908 року для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Нині на «літній» і «зимовий» час переходять більш як в 110 країнах світу.

У червні 2011 року Президент Росії Дмитро Медведєв підписав указ про скасування зимового часу на території РФ.

Відразу після цього в Україні почали пропонувати скасувати перехід на літній і зимовий час. І 20 вересня 2011 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», яким встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого годинного поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинника на «зимовий» і «літній» час.

Новації у порядку обчислення часу, прийняті Верховною Радою, викликали значний резонанс у суспільстві і в середовищі науковців, тому що таке рішення не було узгоджене з фахівцями. Зокрема, учені стверджували, що рішення Верховної Ради не відповідає міжнародним правилам обчислення часу і фактично запроваджує в Україні час третього годинного поясу, що суперечить фізико-географічному розташуванню нашої держави і нормам, які діють у більшості країн світу.

Після багатьох звернень науковців і обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України».