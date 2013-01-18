Українцям радять не їздити до Індонезії

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від відвідання столиці Індонезії Джакарти у зв’язку із надзвичайними наслідками негоди.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

«У зв’язку із надзвичайними наслідками негоди (потужні дощові опади та повені) у м. Джакарта (Республіка Індонезія), МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від відвідання зазначеного міста», - йдеться в повідомленні.

Тим українцям, які вже перебувають в індонезійській столиці, МЗС радить проявляти підвищену пильність і обережність та не залишати домівок без серйозних причин до нормалізації ситуації.

У разі необхідності отримання відповідної допомоги громадяни України можуть звертатися до Посольства України в Республіці Індонезія за номером телефону + 6221 521 17 00, зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Індонезії було запроваджено надзвичайний стан після того, як велика частина міста виявилася затопленою через сильні мусонні дощі.

У деяких частинах міста рівень води досягає двох метрів. За деякими даними, загинуло щонайменше четверо людей. Тисячі людей залишили свої будинки, щоб перечекати стихійне лихо в безпеці.