В Україні стали менше виготовляти натуральних соків

В Україні виробництво соків натуральних, зокрема апельсинового, в 2012 році порівняно з 2011 роком скоротилося на 3,9% - до 281 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2012 року в країні було вироблено 22,8 тис. тонн соків, що на 12,8% менше, ніж у листопаді 2012 року, і на 24,4% більше, ніж у грудні 2011 року.

Виробництво купажованих соків у січні-грудні 2012 року становило 309 тис. тонн, що на 6,3% менше за показник 2011 року. У грудні в Україні виробили 24,1 тис. тонн даної продукції, що на 12% менше, ніж у попередньому місяці, і на 6,4% більше, ніж у грудні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Україна знизила виробництво натуральних соків на 5,6% проти 2010 року - до 277 тис. тонн, виробництво купажованих соків знизилося на 12,1% - до 315 тис. тонн.