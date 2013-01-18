Богатирьова призначила керівника "Охматдиту"

Головним лікарем національної лікарні "Охматдит" призначений Юрій Гладуш, який раніше займав посаду гендиректора лікарні.

Про це сам Галдуш розповів у коментарі "Українській правді. Життя" .

"Я щойно зустрічався з Раїсою Василівною. Вона мене призначила головним лікарем і доручила керувати лікарнею і терміново писати стратегію розвитку лікарні", - додав сказав Гладуш.

Як відомо, у четвер він заявляв, що Богатирьова не виконує розпорядження Кабміну від 24 грудня 2012 року.

Це розпорядження скасовувало останні зміни МОЗу в "Охматдиті", якими приймався новий статут і скасовувалась посада гендиректора, натомість керувати лікарнею мав головний лікар. Ним був призначений Володимир Поворознюк і саме він мав керувати лікарнею. Розпорядження Кабміну скасовувало це призначення.

"Після 24 грудня я написав наказ про те, що вступаю у свої обов`язки генерального директора і пішов до міністра охорони здоров’я повідомити, що я керівник і готовий керувати. Вона (Богатирьова) каже – ні. Виявляється, вони вже новий статут зробили", - розповідав у четвер Юрій Гладуш.

"Більш того, ось вам наказ, де не головним лікарем призначено, а уповноважено виконувати обов’язки головного лікаря Володимира Поворознюка", - додав він.

"Мені в присутності двох заступників міністра і в.о. головного лікаря кажуть, що для нас це (розпорядження Кабміну від 24 грудня) нічого не означає, у нас зовсім інший рівень. Ми на зовсім іншому рівні питання вирішуємо. Тому цього не буде", - розказав Гладуш.

Як відомо, 24 грудня 2012 року Микола Азаров підписав розпорядження, яке скасовувало наказ про призначення Володимира Поворознюка керівником національної лікарні "Охматдит".

Також скасували наказ МОЗ від 28 листопада 2012 року № 258-о "Про затвердження нової редакції Статуту Національної дитячої лікарні "Охматдит" МОЗ України".

Крім того, скасовано наказ Мінздоров’я від 4 грудня 2012 року № 270-о "Про приведення організаційної структури Національної дитячої лікарні "Охматдит" МОЗ України у відповідність до Статуту".

Раніше до цього МОЗ повідомляв, що згідно зі статутом "Охматдиту" було ліквідовано дві посади – гендиректора і головного лікаря закладу – і введено одну посаду головного лікаря.

Колишній гендиректор "Охматдиту" своє звільнення оскаржував.

Міністерству охорони здоров’я Кабмін 24 грудня доручив затвердити у 3-денний строк нову редакцію Статуту "Охматдиту", передбачивши в ньому "утворення наглядової ради, а також норму про те, що генеральний директор лікарні призначається на посаду та звільняється з посади за погодженням з Кабінетом міністрів".