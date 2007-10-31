Романи про Гарі Поттера шкодять здоров`ю

За словами критиків, той, хто харчується, як Гарі Поттер, незабаром стане мати проблеми з вагою і здоров`ям. Німецькі журналісти звинувачують Джоан Роулінг в створенні свого роду реклами калорійної їжі, від опису якої хочеться негайно з`їсти те, про що читаєш.

У першому томі Гарі поглинає шоколадних жаб і гарбузове печиво, одержує свій перший досвід нічогонероблення, характерний для всіх чарівників. Історія продовжується на першому обіді в школі, де подають ростбіф, смажену курку, відбивні зі свинини і телятини, смажені ковбаски, бекон, стейки, смажену картоплю, картоплю фрі та йоркширський пудинг, а потім десерт: морозиво, яблучний пиріг, оладки, бісквіт і шоколадні еклери. "Класна їжа", - говорить Гарі Рон Уїзлі, і читач не може з ним не погодитися.

На думку журналістів, книги про Гарі Поттера повинні бути маркіровані червоною крапкою, якою в Англії з недавніх пір позначаються всі продукти, що завдають особливої шкоди здоров`ю. На сторінках важких томів постійно порушуються всі рекомендації дієтологів, які коли-небудь існували. Мабуть, вважають критики, за допомогою чарівництва можна або позбавитися зайвої ваги, або зовсім не набирати її, тоді як прості люди - маггли - у романах Роулінг часто зображаються огрядними.

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