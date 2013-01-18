Інвалідам не вистачає підприємств для проходження практики

У Всеукраїнській громадській організації інвалідів «Гармонія» наголошують на потребі створення проміжних підприємств, де люди з інвалідністю могли б отримати досвід роботи після навчання у центрах професійної реабілітації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент ВГО інвалідів «Гармонія» Юрій Антропов під час прес-конференції, в рамках якої було представлено результати першого етапу проекту «Розробка нормативно-правового акту щодо створення транзитних місць для інвалідів».

«Ми виступаємо за те, щоб при кожному центрі, який надає певні послуги навчання, перенавчання, були проміжні підприємства, де люди могли б зробити перші кроки у даній професії, набути досвіду і піти на ринок праці більш досвідченими», - сказав він.

Як нагадала керівник проекту Анастасія Корнієнко, в Україні на сьогодні налічується 2 млн 777 тис. 511 людей з інвалідністю, з яких працюють лише 24% - 678 тисяч. «Дуже сприяють у працевлаштуванні центри професійної реабілітації», - додала вона.

А.Корнієнко зауважила, що державних центрів професійної реабілітації в Україні налічується 12. «Професійна реабілітація дає інвалідам можливість покращити свої вміння, можливість здобути нову для себе професію і потім працевлаштуватися», - відзначила керівник проекту.

Із 2008 року п’ять із дванадцяти центрів почали створювати так звані соціально-економічні підприємства, господарсько-розрахункові філії, де після проходження навчання у центрах реабілітації люди могли би попрактикувати свої навички, щоб надалі працевлаштуватися.

Проте на сьогодні немає жодного нормативно-правового акту, який би регулював діяльність цих підприємств, наголосила А.Корнієнко. «Немає жодного єдиного положення про те, що взагалі вважати цим соціально-економічним підприємством, починаючи з того, як його узагалі називати», - сказала вона.

А.Корнієнко наголосила, що має бути розроблений єдиний нормативно-правовий акт, який би регулював діяльність цих господарсько-розрахункових філій, та взагалі передбачав їхнє створення.

«Люди з інвалідністю, випускники центрів реабілітації, - вони потребують цього адаптаційного періоду, короткого проміжку часу, до півроку, коли б вони могли під наглядом майстра попрактикуватися і вже з досвідом роботи йти на підприємство працювати», - підкреслила А.Корнієнко.

Крім того, вона наголосила, що навіть ті господарсько-розрахункові філії, які вже було створено, починають ліквідовуватися через недосконалу матеріально-технічну базу філій, малу кількість замовлень продукції.

А.Корнієнко також повідомила, що проект планують завершити до літа, і залучити до нього Міністерство соціальної політики, Державну службу з питань інвалідів та ветеранів, Державну службу зайнятості.