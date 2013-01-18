Директор Центру радіаційної медицини працюватиме в ООН

Указ на сайті Президента

Президент України Віктор Янукович призначив генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України Димитрія Базику представником України у Науковому комітеті Організації Об`єднаних Націй з дії атомної радіації. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

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