Директор Центру радіаційної медицини працюватиме в ООН

15:05, 18 січня 2013
Країна
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Указ на сайті Президента

Президент України Віктор Янукович призначив генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України Димитрія Базику представником України у Науковому комітеті Організації Об`єднаних Націй з дії атомної радіації.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

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