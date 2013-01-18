Кому категорично заборонено пірнати у Водохресну купіль

Щоб не втратити здоров`я під час купання у відкритій водоймі на Водохреща, слід дотримуватися правил безпеки.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, перед тим, як пірнути в ополонку, необхідно обов`язково порадитись з лікарем , адже існує цілий перелік гострих та хронічних захворювань, при яких зимове плавання протипоказане.

До них належать: запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити), захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії), хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит), периферичної нервової системи (неврити та поліневрити), ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз), органів зору (глаукома, кон`юнктивіт), органів дихання (туберкульоз легень - активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема), сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит), шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит), шкірно-венеричні захворювання, наявність великих післяопікових рубців.

Якщо жодна із вищезазначених недуг не наявна, слід ознайомитись з основними принципами зимового пірнання, які допоможуть зберегти та покращити здоров`я.

Якщо ж рішення зануритись разово в холодну воду 19 січня на свято Водохреща таки прийнято, порада від медиків: пірнати в ополонку лише в тому разі, якщо Ви повністю здорові та перебувати у воді не довше 3-5 секунд.

Медики підкреслюють, за правильного підходу до зимового загартування, організм зміцнюється, можна позбутися багатьох хвороб. У "моржів" збільшується життєва ємкість легень, також зростає м`язова сила та загальна витривалість. Кількість простудних захворювань знижується в декілька разів, а тривалість самої недуги скорочується майже втричі.