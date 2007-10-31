Хвороби яких бояться багаті та знамениті

Вони зустрічаються з супермоделями і заробляють мільйони на промотурах. Їхні імена відомі всім. Проте, як і простих смертних казково багатих знаменитостей хвилюють проблеми, пов`язані із здоров`ям, пише Forbes.

Згідно з опитуванням серед акторів і музикантів, більшість бояться проблем, пов`язаних з серцевими захворюваннями. Також побоювання у знаменитостей викликає рак. Тим часом, більшість зірок вважають необхідними тренування у тренажерних залах, щоб підтримувати себе у формі.

Велика кількість зірок бояться психічних захворювань, а також хвороб тих, що передаються статевим шляхом. Крім того, страх у знаменитостей викликає можливість одержати травми в результаті аварії, а також ускладнення після пластичної операції.

Опитування проводила компанія Prince & Associate, що займається дослідженнями у галузі охорони здоров`я. Одержані дані будуть опубліковані у книзі Fame & Fortune: Maximizing Celebrity Wealth, яка розповість про здоров`я 353 актори і музикантів.

56% знаменитостей користуються послугами психоаналітика. Приблизно стільки ж відвідують персонального тренера. Кожна четверта знаменитість вдається до екзотичних способів лікування - гормональної терапії або процедур з використанням стовбурових клітин, щоб подовжити молодість.

34% музикантів бояться захворіти на психічні хвороби. Для порівняння - лише 3% звичайних людей бояться збожеволіти. Крім того, знаменитостей украй турбує можливість зараження на СНІД, сифіліс, гонорею тощо. 21% акторів і 35% музикантів назвали статеві інфекції найбільшим своїм побоюванням щодо здоров`я. Лише 7% пересічних громадян боїться захворіти на названі хвороби. 42% музикантів бояться нещасних випадків, пов`язаних з аваріями і авіакатастрофами.

Три чверті зірок кіно і телебачення регулярно займаються спортом, щоб підтримувати себе у формі. Крім того, 70% акторів зізналися, що вдавалися до послуг пластичних хірургів. 77,5% планують лягти під ніж в найближчі три роки. Тим часом лише 34% американських жінок і 18% чоловіків погодилися б на пластичну операцію, маючи таку можливість.

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