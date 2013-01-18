Медогляди в школах проводитимуться професійно

Прем`єр-міністр України Микола Азаров сподівається, що медогляди в школах проводитимуться систематично й на професійному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров написав на своїй сторінці в Facebook у ході спілкування з користувачами мережі.

«Я думаю, що ми доб`ємося того, щоб медогляди школярів були професійними, систематичними, щоб захворювання, які виявляються у дітей, своєчасно лікувалися», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 14 січня вніс зміни до пункту 4 Порядку здійснення медичного обстеження учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Згідно з документом, обов`язкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводитимуться щорічно медичними працівниками у загальноосвітніх навчальних закладах.

Міносвіти доручено забезпечити умови для проведення медичних оглядів у школах, фахівців для здійснення кваліфікованого обстеження школярів надаватиме Міністерство охорони здоров`я.