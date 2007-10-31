Уряд обіцяє підтримати фармацевтів

Уряд готовий сприяти вітчизняним фармацевтичним підприємствам при переході на європейські стандарти, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За словами першого віце-прем`єр міністра і міністра фінансів Миколи Азарова, вже цього року уряд започаткував серію програм, понад 100 проектів із підтримки інноваційно-інвестиційного розвитку, на що в державному бюджеті передбачено близько мільярда гривень.

Крім того, до держбюджету наступного року включені всі необхідні ресурси на розвиток фармацевтичної галузі, у тому числі й інноваційний. "Ми готові купувати лабораторії, устаткування, фінансувати створення нових технологічних ліній, компенсувати в ціні ліків витрати на перехід до європейських стандартів", - запевнив присутніх перший віце-прем`єр-міністр і закликав фармацевтів активніше напрацьовувати нові розробки і технології з виробництва ліків.

"Якщо вітчизняні фармацевти не перейдуть на європейські стандарти, у нашої фармацевтики не буде майбутнього", - підкреслив М.Азаров.

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